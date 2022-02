ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan si è ritrovato a Milanello per l’allenamento odierno. Ante Rebic ha svolto un sessione di lavoro personalizzato in campo

Il Milan si è ritrovato a Milanello per l’allenamento di questa mattina in vista della sfida in Coppa Italia contro la Lazio in programma mercoledì sera.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Ante Rebic ha svolto un buona parte della sessione di lavoro in gruppo, migliorano le condizioni della sua caviglia