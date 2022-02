ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan si è ritrovato a Milanello per l’allenamento odierno. Ante Rebic ha svolto un sessione di lavoro personalizzato in campo

Il Milan si è ritrovato a Milanello per l'allenamento odierno in vista del derby in programma sabato pomeriggio.

Ante Rebic ha svolto per il secondo giorno consecutivo una sessione di lavoro personalizzato in campo.