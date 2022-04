Milan miglior difesa d’Europa nel girone di ritorno: meglio di City e Real. I rossoneri hanno abbassato la saracinesca

Come sottolinea Gazzetta.it il Milan ha la migliore difesa d’Europa nel girone di ritorno. Dalla ventesima giornata in avanti infatti i rossoneri hanno lasciato la porta aperta soltanto sette volte. Miglior difesa della seconda parte di campionato. Andando in ordine di classifica: l’Inter ne ha presi 9, il Napoli 12, la Juve 11.

Ma il dato che inorgoglisce ulteriormente Pioli e i suoi ragazzi arriva osservando fuori dai confini italiani. Esatto: considerando il girone di ritorno dei principali campionati europei, il Milan è la capolista con la miglior difesa. Nel dettaglio: il City ne ha presi 8, il Real 10, il Psg 12 e il Bayern ben 13. E c’è di più: il primato resta valido anche estendendo il conteggio a tutte le squadre e non solo alle prime in classifica. L’unica a tenere testa ai rossoneri è il Liverpool (7 gol presi anche per i Reds), poi dopo il City a 8 c’è un lungo elenco di club a quota 9 (Monaco, Barcellona, Lipsia, Inter, Real Sociedad, Strasburgo, Siviglia)