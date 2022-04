Milan-Lille, Maignan, Botman e Sanches: la Uefa vuole vederci da vicino

Milan Lille, Maignan, Botman e Sanches: la Uefa vuole vederci da da vicino. L’Equipe sottolinea il “rapporto speciale” tra i due club

Secondo l’Equipe il rapporto speciale tra Milan e Lilla spiegherebbe il trasferimento in rossonero del portiere Mike Maignan per 15 milioni, e quelli dati per probabili di Sven Botman, difensore olandese, e del centrocampista portoghese Renato Sanches. La Uefa sta seguendo da vicino la vicenda.

Investcorp sarebbe interessato non solo dal club rossonero, ma pure al Lilla, che fra l’altro he dovrebbe sfidare la squadra di Pioli la prossima estate in un torneo con Juventus e Real Madrid. Ma questo è calcio giocato.