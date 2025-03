Condividi via email

Milan Lazio, Conceicao con le idee chiare: pronte queste scelte contro la Lazio. Le ultimissime sul club rossonero

Dalle ore 20:45, allo Stadio San Siro, andrà in scena Milan–Lazio, gara valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Sergio Conceicao è tenuto a vincere per provare a stemperare un po’ il clima teso che si respira a Milanello. Queste le sue possibili scelte:

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao, Gimenez.