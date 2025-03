Milan Lazio, un ballottaggio per Baroni: lo spagnolo in pole per una maglia! Segui le ultimissime sul club rossonero

Si avvicina l’ora di Milan Lazio e cominciano a scegliersi gli ultimi dubbi di formazione. Per quanto riguarda la squadra di Baroni sembra essere in pole per un posto da titolare sulla destra il ‘veterano’ Pedro. Panchina iniziale per Isaksen.

La probabile formazione della Lazio:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Belahyane; Pedro, Dia, Zaccagni; Tchaouna. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Romagnoli, Gigot, Provstgaard, Rovella, Vecino, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin. All.: Baroni.