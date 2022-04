Milan, Ibrahimovic a mezzo servizio: 15 partite saltate in stagione. Il processo fisico ormai non è reversibile

Ibrahimovic oggi non è un calciatore come gli altri, sotto tutti i punti di vista: i suoi allenamenti sono quasi sempre sessioni speciali, diverse da quelle dei compagni e fatte soprattutto di tanto lavoro in palestra, di terapie specifiche e di recupero attivo.

Un processo che non è reversibile: più si va in là con gli anni e più la gestione fisica va calibrata in base alle risposte del corpo, cercando di limitare così il più possibile infortuni e cali di rendimento (nel 2020-21 Ibra ha saltato per problemi fisici 20 partite, in questo 2021-22 siamo a 15). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.