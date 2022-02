Milan, Giroud più forte dei tabù: cosa ha fatto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Olivier Giroud ha ribaltato il Derby di Milano e permesso al Milan di avere la meglio dell’Inter. In tutto questo, ha anche infranto un tabù. Come riporta la Gazzetta dello Sport:

«Olivier Giroud è stato il primo attaccante con la maglia numero 9 a segnare in un derby dai tempi di Filippo Inzaghi. Da record la doppietta: l’ultimo a segnare due gol in maglia rossonera prima di Olivier era stato Gianni Comandini, l’11 maggio 2001. Quel derby finì con un indimenticabile 6-0. Comandini, eroe per una sera, si è allontanato dal calcio per dedicarsi alla musica. Giroud è anche il primo giocatore francese ad aver realizzato una marcatura multipla in Serie A contro l’Inter: così ha segnato 7 gol in 8 presenza da titolare».