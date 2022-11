Oggi il Milan sfiderà la Fiorentina in campionato. In attacco tornerà Giroud dopo la squalifica. La media gol del francese..

Oggi il Milan sfiderà la Fiorentina in campionato. In attacco tornerà Giroud dopo la squalifica.

Il numero 9 rossonero come riportato da Tuttosport finora, ha realizzato 9 reti tra campionato e Champions in 18 presenze e con una possibile rete questa sera supererebbe il gol ogni due partire. Una media gol superiore a quella della passata stagione, dove andò a segno solo in quattordici occasioni.