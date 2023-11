Milan-Fiorentina, Pioli in emergenza totale per quanto riguarda il pacchetto difensivo: in panchina l’unico cambio sarà Simic

Stefano Pioli è in emergenza totale per quanto riguarda il reparto difensivo in vista della sfida di sabato sera tra Milan e Fiorentina.

Oltre ai due centrali titolari, Thiaw e Tomori, l’unico cambio sarà rappresentato dal giovane Simic che verrà aggregato dal tecnico alla Prima Squadra.