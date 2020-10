Milan femminile: Veronica Boquete vicinissima, trattativa in corso

Milan femminile: Veronica Boquete sarebbe in trattativa con il club rossonero. La giocatrice spagnola potrebbe arrivare già…

Il Milan femminile è terzo in classifica a tre lunghezze dalla Juventus di Rita Guarino. Il team di Maurizio Ganz ha conquistato cinque vittorie su sei gare.

Lo avevamo riportato qualche mese fa di una possibile trattativa per una trequartista e ora come riferisce Cartellino Rosa, il club di Via Aldo Rossi sarebbe vicino a chiudere per Veronica Boquete, 33enne trequartista dell’Utah Royals, ex Bayern Monaco e PSG. Le rossonere, a questo punto potrebbero puntare anche allo scudetto. Il livello del team si alzerebbe ulteriormente.