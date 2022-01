MN24 – Ganz: «Ennesima prova di forza, sono contento»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

(dal nostro inviato Luca Maninetti) – Mauruzio Ganz ha parlato al termine del match di Coppa Italia del Milan Femminile contro la Sampdoria. Ecco cosa ha detto ai microfoni di MilanNews24:

PARTITA – «Una partita importante, su un campo difficile che conosco bene perchè ci ho passato l’infanzia, una Samp che sta facendo un campionato straordinario e devo congratularmi con Cincotta e la società, mettere su una squadra in così breve tempo non era facile. Un’ennesima prova di forza da parte nostra, sono contento. Sono contento per i gol, la determinazione la voglia e l’unione che si vede sempre di più in campo»

GRIMSHAW – «Ha fatto l’ennesima grande partita, se poi dà quella quantità di 11 km a partita e in più mi fa anche gol penso che sia il massimo per me come allenatore, per lo staff, la società e soprattutto per lei»

SECONDO TRIS DI ASSIST – «Abbiamo trovato un sistema di gioco che ci permette di sviluppare molto sulle due catene, le giocatrici sono giocatrici di gamba e di qualità di cross»

GUAGNI – «Sta dando tanto, ha grande esperienza e grande umiltà, è determinata, vogliosa si è messa a dipsosizione del gruppo e della squadra per noi e me per è tanta roba»