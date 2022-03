Milan Femminile Fiorentina: la sfida delle tante ex e voglia di rivalsa

Domenica al Vismara il Milan Femminile affornterà la Fiorentina, una sfida non come e altre: tante ex e voglia di rivalsa

Domenica al Vismara il Milan Femminile affornterà la Fiorentina, una sfida non come e altre. Prima di tutto per gli obiettivi stagionali. Le rossonere sono in piena lotta per il secondo posto, valevole per l’accesso alla Champions League l’anno prossimo, le viola invece puntano alla salvezza.

Come se non bastasse è la sfida delle tante ex: da una parte Noemi Fedele (infortunata), Greta Adami, Martina Piemonte e soprattutto Alia Guagni – a lungo bandiera e capitano delle toscane – dall’altra Valentina Giacinti (infortunata) e Vero Boquete.

Soprattutto per queste ultime due: Dagli screzi dello spogliatoio e un rapporto rivedibile con Ganz sino alle dichiarazioni pungenti qualche mese dopo. Insomma una vera battaglia di nervi, un match che pesa moltissimo per il futuro di entrambe le squadre.