Milan Femminile, sabato amichevole contro il Lugano

Il campionato femminile è fermo per la sosta nazionali, ma sabato il Milan scenderà comunque in campo per l’amichevole contro il Lugano

A darle l’annuncio è stato Maurizio Ganz nel post partita contro l’Empoli: «Adesso lavoreremo con 10-12 giocatrici perchè le altre 10 saranno in Nazionale, quindi ci prepareremo al meglio per affrontare il Pomogliano. Sabato prossimo avremo al Vismara un’amichevole col Lugano, quindi ci avvicineremo alla prossima»