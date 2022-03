Milan, doppia seduta di allenamento a Milanello: il report

Continua il lavoro del Milan durante questa sosta per le nazionali. Il report dell’allenamento di oggi a Milanello

Doppia seduta di allenamento quest’oggi per i rossoneri rimasti a Milanello: il gruppo si è ritrovato a colazione prima di scendere negli spogliatoi per il primo allenamento odierno.

REPORT

Al mattino inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare prima di spostarsi sul campo, dove il gruppo ha eseguito inizialmente alcuni lavori sulla forza eseguiti con l’ausilio degli attrezzi; a seguire, una serie di test atletici. Nel primo pomeriggio squadra di nuovo in campo, dove ha iniziato con l’attivazione ludica tramite una serie di esercizi con il pallone seguiti da alcuni torelli a tema.

Terminata la prima parte dedicata al riscaldamento, la squadra ha disputato alcune esercitazioni sul possesso eseguite con le porte piccole. L’allenamento è poi proseguito con una partitella di allenamento su campo ridotto a ranghi misti con alcuni ragazzi della Primavera. Prima di rientrare negli spogliatoi lavoro aerobico per tutto il gruppo.