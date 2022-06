Costacurta: «Rinnovo Maldini? Al Milan non sono deficienti, su Origi...»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com dicendo la sua sui rossoneri

«Maldini? pero di portargli in regalo la firma per il prossimo contratto. Non riesco a immaginare un Milan senza Paolo Maldini, non credo che gli altri siano dei deficienti e quindi immagino che appena si potrà Maldini firmerà. Non mi pongo neanche il problema. Un cambio radicale di strategia sarebbe dannoso. A me sembra che tutto stia andando benissimo. Il budget limitato porta ad avere molte idee, non me ne preoccuperei molto»

ORIGI – «Non sono mai stato innamorato di lui, ma è un giocatore meraviglioso. Come Giroud, potrà dare una mano. Non sono calciatori straordinari, ma ad averne di giocatori così, come il Giroud dell’anno scorso»