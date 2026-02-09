Connect with us

Mercato Milan, la rivelazione di Schira: «Un emissario rossonero era a Firenze per seguire dal vivo Kean! La sua clausola…»

Kean

Mercato Milan, Nicolò Schira rivela che un emissario rossonero era a Firenze per assistere alla partita di Moise Kean

Il Milan non rallenta i motori e, approfittando della sosta forzata causata dall’inagibilità di San Siro, intensifica il lavoro di osservazione sul mercato. Dopo i tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, i rossoneri hanno ripreso ieri gli allenamenti a Milanello. L’attenzione è tutta rivolta alla trasferta di venerdì 13 contro il Pisa, in attesa del recupero contro il Como fissato per il 18 febbraio, ma le notizie più calde arrivano dagli spalti del “Franchi”.

Mercato Milan, la missione per Kean

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, un emissario rossonero era presente sabato a Firenze per seguire dal vivo la sfida tra Fiorentina e Torino. L’obiettivo principale è Moise Kean, attaccante che Allegri conosce perfettamente e che resta in cima alla lista dei desideri di Via Aldo Rossi. Nonostante le difficoltà dell’operazione, il Milan sta studiando la fattibilità del colpo per rinforzare un attacco che attende con ansia il pieno rientro di Santiago Gimenez.

Tuttavia, strappare il centravanti alla squadra viola non sarà affatto semplice a causa dei costi elevati dell’operazione. Sul taccuino del DS Igli Tare è segnata una cifra ben precisa: «La clausola da pagare per strapparlo alla Viola è di 62 milioni di euro». La dirigenza del Diavolo sta effettuando tutte le valutazioni del caso, consapevole che per regalare a Allegri un profilo di tale spessore servirà un investimento economico di primissimo piano nel prossimo mercato estivo.

