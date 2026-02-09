Mercato Milan, sono tre i nomi per l’attacco rossonero: Kean, Vlahovic e… un nome dalla Premier League

Mercato Milan, Tare ragiona sul profilo per l’attacco: sono i tre i nomi sul taccuino rossonero. Kean, Vlahovic e…

Tramontata definitivamente l’ipotesi Jean-Philippe Mateta, il Milan non perde tempo e inizia a pianificare le grandi manovre per l’attacco dell’estate 2026. La dirigenza rossonera sta valutando diverse opzioni per potenziare il reparto avanzato di Massimiliano Allegri, in attesa di capire quale sarà il rendimento finale di profili come Fullkrug e Nkunku, e confidando nel ritorno a pieno regime di Santiago Gimenez.

Mercato Milan, il piano di Igli Tare

Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, il direttore sportivo Igli Tare avrebbe già ristretto la cerchia a tre profili di altissimo livello. Nel mirino sono finiti Moise Kean, Dusan Vlahovic e Gabriel Jesus. Se i primi due rappresentano garanzie che l’allenatore livornese ha già avuto modo di apprezzare in passato, il brasiliano dell’Arsenal è la vera suggestione di mercato, dato che non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con i Gunners.

La strategia del club è chiara: consegnare ad Allegri una punta che possa garantire gol e profondità. Sulle pagine del quotidiano torinese si legge: «Kean, Vlahovic e Gabriel Jesus» sono i nomi in pole. Per l’attaccante brasiliano, in particolare, la dirigenza è pronta a cogliere l’attimo: «Il brasiliano non sembra intenzionato a rinnovare con l’Arsenal, e quindi potrebbe diventare una ghiotta opportunità sulla quale potersi fiondare, a patto che stia bene fisicamente».