Mercato Milan, patto d’acciaio Ibrahimovic Kostic! C’è la strategia per giugno. Gli aggiornamenti

Mercato Milan, Kostic vuole solo i rossoneri e ha una sorta di patto d’acciaio con Ibrahimovic in vista di giugno: la situazione

Il mercato invernale si è chiuso senza il colpo a effetto in attacco, ma il lavoro dietro le quinte di Zlatan Ibrahimovic e Jovan Kirovski ha gettato le basi per quello che potrebbe essere il futuro crack del calcio serbo. Tra il Milan e Andrej Kostic non è affatto finita: anzi, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tra i club c’è stata una stretta di mano e la promessa di definire l’affare nelle prossime settimane.

Mercato Milan, il piano del Diavolo per Kostic: 8 milioni per il 2007

La trattativa per il gioiello del Partizan Belgrado è entrata in una fase di monitoraggio strategico, con cifre e accordi già delineati:

L’Accordo col Giocatore: Kirovski e Ibra hanno già in mano l’ intesa totale con Kostic e il suo entourage. Il ragazzo ha spinto per arrivare a Milano già a gennaio, ma ora resterà in Serbia per confermare il suo valore sotto gli occhi attenti degli osservatori rossoneri.

Kirovski e Ibra hanno già in mano l’ con Kostic e il suo entourage. Il ragazzo ha spinto per arrivare a Milano già a gennaio, ma ora resterà in Serbia per confermare il suo valore sotto gli occhi attenti degli osservatori rossoneri. Il Nodo Prezzo: Il Partizan chiede 10 milioni di euro (una plusvalenza mostruosa rispetto al milione speso tre mesi fa). Il Milan, che a gennaio si è fermato a 5, punta a chiudere a metà strada, intorno agli 8 milioni di euro . L’obiettivo di via Aldo Rossi è anticipare la concorrenza internazionale e chiudere l’affare il prima possibile.

Il Partizan chiede (una plusvalenza mostruosa rispetto al milione speso tre mesi fa). Il Milan, che a gennaio si è fermato a 5, punta a chiudere a metà strada, intorno agli . L’obiettivo di via Aldo Rossi è anticipare la concorrenza internazionale e chiudere l’affare il prima possibile. Il Paragone con Vlahovic: Kostic condivide con l’attaccante della Juventus lo stesso agente, Darko Ristic, e movimenti in area che ricordano da vicino il connazionale. Tuttavia, l’operazione Andrej è totalmente slegata da quella per Dusan: il Milan lavora su entrambi i fronti in modo indipendente.

Futuro: tra Milan Futuro e Prima Squadra

L’investimento per il classe 2007 testimonia la volontà di Allegri e della dirigenza di inserire forze fresche e di grande prospettiva. Kostic potrebbe inizialmente rinforzare il Milan Futuro di Oddo (che ha sofferto terribilmente la mancanza di gol contro la Virtus oggi) per poi essere aggregato stabilmente alla prima squadra.