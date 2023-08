Si muove il mercato del Milan, ancora alla caccia di un ultimo attaccante da regalare a Stefano Pioli: Kolo Muani può aiutare i rossoneri

Il mercato Milan potrebbe regalare a Stefano Pioli un nuovo attaccante nei giorni conclusivi della sessione estiva di calciomercato. Tra i nomi sondati dai rossoneri c’è anche quello di Hugo Ekitike del PSG.

Novità positive potrebbero arrivare in tal senso anche grazie a Kolo Muani. Come riferisce Calciomercato.com, l’attaccante del Bayer Leverkusen sarebbe vicino al suo trasferimento al PSG. In tal caso potrebbero aumentare le speranze dei rossoneri che il club parigino decida di liberarsi di Ekitike in prestito. Sulle tracce del centravanti anche Roma, Everton e lo stesso Bayer Leverkusen (con gli ultimi due club che avrebbero la potenza economica anche per acquistarlo a titolo definitivo).