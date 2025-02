Mercato Milan, Moncada pesca in casa Bologna: nome a sorpresa e valutazioni in corso

Mercato Milan, Moncada è pronto a pescare in casa Bologna per quanto riguarda il reparto difensivo: spunta Lucumi

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan punta Lucumi per la difesa della prossima stagione:

PAROLE – «John Lucumi, gigante difensivo colombiano, è entrato da mesi nei radar del Milan. Piace molto per qualità tecniche, reattività è una struttura fisica importante. Geoffrey Moncada lo osserverà dal vivo, di nuovo, per verificare i miglioramenti in termine di attenzione nel corso della partita. Il 26 enne ha mostrato una lacuna in questo aspetto che ne ha frenato il salto in una big. Ma l’interesse resta concreto ed è reale».