Mercato Milan, Tare segue anche Gabriel Jesus per l’attacco rossonero: i dettagli del possibile affare

Mercato Milan, Tare guarda a un’opportunità dall’Inghilterra: per l’attacco rossonero c’è anche Gabriel Jesus. I dettagli

Dopo il mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta, il Milan ha già iniziato a tracciare le linee guida per la prossima sessione estiva di trasferimenti. L’obiettivo primario della dirigenza è quello di regalare a Massimiliano Allegri un centravanti di caratura internazionale che possa garantire un salto di qualità definitivo. Mentre l’attuale parco attaccanti, composto da Fullkrug, Nkunku e il rientrante Santiago Gimenez, si giocherà il futuro nelle ultime gare della stagione, un profilo di altissimo livello ha iniziato a scalare le gerarchie nei desideri di Via Aldo Rossi.

Mercato Milan, l’opportunità Gabriel Jesus

Il nome che sta infiammando le discussioni a Milanello è quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano, classe 1997, è attualmente legato all’Arsenal, ma i segnali che arrivano da Londra sono incoraggianti per i rossoneri. L’attaccante, infatti, non sembrerebbe intenzionato a estendere il suo accordo con i Gunners, attualmente in scadenza nel giugno 2027. Questo scenario apre una finestra di opportunità irripetibile per il DS Igli Tare, che già a gennaio aveva sondato il terreno per il calciatore.

La dirigenza milanista sta monitorando la situazione con estrema cautela, pronta a sferrare l’attacco decisivo non appena si presenterà lo spiraglio giusto. L’idea di inserire un numero 9 con le caratteristiche tecniche e l’esperienza di Gabriel Jesus entusiasma Allegri, convinto che il brasiliano possa essere il tassello mancante per competere stabilmente ai vertici. Se la trattativa dovesse decollare, il Milan potrebbe mettere a segno uno dei colpi più importanti dell’intera Serie A per la stagione 2026/27.