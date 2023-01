Mancini su Vialli: «Dopo Sinisa, ho perso un altro fratello»

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato del suo amico Gianluca Vialli ricordandolo a La Gazzetta dello Sport

«Dopo pochi giorni dall’addio di Sinisa, ho perso un altro fratello. Anzi, un fratellino, come amavo chiamarlo, perché ci siamo incontrati a 16 anni e non ci siamo mai più lasciati. Tutto il cammino insieme. Giovanili azzurre, Nazionale, la Samp, le gioie, i dolori, i successi e le sconfitte con la sua forza andrò avanti per dedicargli qualcosa di importante che io e lui sognavamo da una vita. Una settimana prima Gianluca mi aveva chiesto di aspettare, voleva riservare tutte le sue energie migliori all’ultima fase della sua lotta. Era privo di forze, con poca voce, ma lucidissimo. Abbiamo parlato un po’ di tutto, mi ha chiesto perfino com’era andato lo stage di dicembre con i giovani. Anzi, mi ha riempito di domande: voleva sapere tutto, ci teneva a conoscere i progressi del nostro progetto».