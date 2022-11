Macedonia Serbia U19: Lazetic protagonista con una doppietta

Nella sfida tra Serbia e Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria, decisivo Lazetic

Nella sfida tra Serbia e Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria, decisivo Lazetic.

L’attaccante rossonero è sceso in campo con la fascia di capitano al braccio e ha trascinato la propria nazionale Under 19 ad un pesante successo in trasferta. Il centravanti rossonero si è reso protagonista trasformando con freddezza un rigore al minuto 35 della prima frazione e siglando il raddoppio con un colpo di testa chirurgico all’80’ che ha fissato il punteggio sul momentaneo 2-0 in favore dei serbi.