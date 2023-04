Spalletti: «Milan fortissimo, vi dico come possono giocare»

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, Luciano Spalletti ha parlato in questi termini dei rossoneri:

«Ce ne sono state anche altre come il Milan, quest’anno e l’anno scorso, ma sappiamo che il Milan è forte, possono giocare corto, verticalizzazioni improvvise col portiere che fa 60-70 metri di lanci, può fraseggiare dal basso e arrivare al gol, difendendosi ha 2-3 giocatori che partono da soli con ripartenze immediate, ha la forza nel venirti addosso a livello fisico e ti mette quell’ansia nel giocare velocemente e devi fare scelte in maniera ridotta, può lanciare uno dei più forti centravanti in area come Giroud, tutte cose che sappiamo benissimo e danno valore al Milan. Raspadori? E’ a disposizione, ma visto ciò che è successo ad Osimhen è un recupero che vale moltissimo, parte dalla panchina perché è stato fuori ma può giocare in qualsiasi momento».