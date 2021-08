Locatelli: «Milan pagina bellissima. Vi racconto del gol a Buffon»

Manuel Locatelli nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Juventus , ricorda il Milan e il gol a Buffon

È il giorno della presentazione di Manuel Locatelli alla Juventus. Il neo centrocampista bianconero tra i vari argomenti trattati ha parlato anche di Milan e del gol in rossonero che decise la sfida a San Siro contro la Juve:

«Il Milan rimarrà sempre una pagina bellissima. È stato un momento incredibile che mi ha catapultato in una realtà in cui non ero pronto. Ero giovanissimo e ho sofferto molto, c’erano aspettativa alte. Poi fortunatamente mi sono ripreso grazie al Sassuolo».

SU JUVENTUSNEWS24 LA CONFERENZA STAMPA DI LOCATELLI