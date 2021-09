Liverpool Milan, Braglia: «Ko che farà bene e Maignan dico che..»

Simone Braglia, ex portiere, invervenuto ai microfoni di TMW Radio ha analizzato la sconfitta del Milan contro il Liverpool, le sue parole

Simone Braglia, ex portiere, invervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, ha analizzato la sconfitta del Milan contro il Liverpool, ecco le sue parole:

SULLA PARTITA – «Il Milan è una squadra che è assente dalle coppe da un bel po’ di tempo. Il fatto che sia anche una delle rose più giovani in A dicono quali saranno i valori in futuro. E’ una squadra che deve crescere, uno stadio pieno puoi può incidere. E’ una sconfitta che deve far crescere, fatti positivi ci sono. Ero curioso di vedere all’opera Maignan e per me ha dimostrato di essere un grande portiere. E’ un valido sostituto di Donnarumma e dal punto di vista tecnico mi sembra anche più forte».

SULLE INGLESI – «Credo sia una questione di cultura. Se guardiamo le partite di campionato, hanno il motorino. Noi abbiamo ritmi diversi, dovuti a una cultura diversa e una preparazione diversa. In Italia mancano le strutture».

UN INCENTIVO PER LA JUVE? – «Sicuramente la Juve ha vinto una partita modesta in Champions, ma è comunque una spinta positiva. Domenica deve certificare il fatto di aver svoltato veramente. Ma c’è anche il Milan e per i bianconeri sarà dura fare risultato».