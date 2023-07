Leonardo: «Ecco cosa penso della situazione tra Mbappé e il PSG». Le parole dell’ex dirigente rossonero sul fenomeno francese

Leonardo ha parlato ai microfoni del L’Equipe della situazione tra PSG e Mbappé. Ecco le parole dell’ex dirigente rossonero:

«Per il bene del PSG, penso che sia giunto il momento per Mbappé di andarsene, non importa come. Il Paris-Saint-Germain esisteva prima di Kylian Mbappé ed esisterà dopo di lui. Con il suo comportamento negli ultimi due anni, Mbappé dimostra di non essere ancora un giocatore in grado di guidare davvero una squadra. È un grande giocatore, non un leader. È un grande marcatore, non una persona creativa. È difficile costruire una squadra attorno a lui».