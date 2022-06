Leao Mvp di maggio del Milan: i numeri del portoghese

Rafael Leao è stato eletto mvp del mese di maggio del Milan. Ecco i numeri del portoghese in rossonero in Serie A

Oltre ad essere il miglior marcatore rossonero – al pari di Giroud (11) – in questo campionato, Rafa è stato il primo tra i compagni in numerose categorie statistiche: assist (8), tiri totali (93), tiri in porta (38), tocchi in area avversaria (193) e dribbling (98). Menzione particolare proprio per i dribbling, Leão è infatti il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling in questa Serie A a livello complessivo.