Leao: in Europa il milanista batte tutti, l’unico sotto i 7 secondi

Leao batte tutti i record europei, segnando contro il Sassuolo a 6,76 secondi. Ecco la lista dei maggiori campionati…

«Il tempo di Leao» – così titola la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. L’attaccante rossonero con 6,76 secondi ha battuto il record di tutti i maggiori campionati europei.

In Liga spagnola Joseba Llorente del Valladolid nel 2008 siglò una delle due reti contro l’Espanyol a 7,22 secondi. In Premier fu Shane Long del Southampton a realizzare nel 2019 a 7,69 secondi, nel pareggio contro il Watford. In Francia Michel Rio addirittura nel 1992 con 8 secondi spaccati nel match vinto dal Caen sul Cannes. In Bundesliga 9 secondi nel 2014 di Bellarabi nel match tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund e nel 2015 di Volland.