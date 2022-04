Lazio Milan, il Diavolo gioca in casa: Olimpico a maggioranza rossonera. Sciopero dei tifosi per il caro biglietti

Quella di domenica sera contro il Milan rischia di essere una gara particolare per la Lazio di Sarri. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, a causa della protesta degli ultras biancocelesti, a cui ieri si è aggiunto il Sodalizio, per il caro biglietti, con prezzi che vanno dai 40 ai 110 euro, il rischio grosso è quello di trovarsi un Olimpico a maggioranza rossonera. Quasi come fosse una trasferta.

Dei 17mila tagliandi venduti, 9mila sono già stati acquistati dai tifosi del Milan e il numero potrebbe aumentare con l’apertura di altri settori dello stadio (si stima un numero complessivo di biglietti venduti pari a 30mila). Non una bella situazione per una squadra ancora in piena corsa per l’Europa. Sarri dovrà fare i conti anche con un ambiente tornato maledettamente ostile