Lazio Milan: Rebic-Ibra ancora in dubbio. Ma Pioli ne recupera un altro, le ultime verso il match dell’Olimpico

Soltanto oggi, a quarantotto ore dal viaggio a Roma, Stefano Pioli saprà se in attacco potrà contare sul contributo di Ibrahimovic e Rebic. Non dall’inizio, quando il centro dell’area sarà riservato a Giroud, ma almeno a partita in corso: sono due alternative preziose, in un momento in cui il reparto fatica.

Ieri entrambi si sono allenati a parte, seguendo una tabella di lavoro prevista: se oggi riusciranno a unirsi ai compagni, saranno da considerare disponibili. Tra i recuperati c’è invece Romagnoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.