Lahm: «Mancini ha fatto un grande lavoro. Ecco cosa mi auguro»

Philipp Lahm, ex difensore della Germania, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dell’Italia. Le sue dichiarazioni:

«Non ci sono grosse differenze con la Germania. Mancini ha fatto un grande lavoro con l’Europeo. Ha trovato equilibrio e organizzazione. Ha fatto fatica con le Nazionali piccole che giocavano in maniera più difensiva. L’Italia fa fatica a creare occasioni in questa situazione. Noi siamo l’opposto invece, visto che davanti abbiamo giocatori che prendono l’iniziativa ma facciamo più fatica dietro. In ogni caso mi auguro di vederli al prossimo Europeo in Germania»

