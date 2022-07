Kvicha Kvaratskhelia, esterno del Napoli, si è presentato alla nuova squadra in conferenza stampa

Kvicha Kvaratskhelia, esterno del Napoli, si è presentato alla nuova squadra in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

NAPOLI – «Per me è un grande stimolo essere qui e voglio dare il massimo. Non ci ho pensato due volte ad accettare la proposta del Napoli. Sensazioni? Sono qui da poco ma ho avuto sin da subito una buona impressione, mi servirà ancora tempo per ambientarmi. Il mio arrivo qui uno stimolo anche per i giovani calciatori georgiani. Avevo anche altre offerte ma ho deciso di venire qui»