Krunic: «Siamo più forti dell’anno scorso, obiettivo Champions»

Rade Krunic ha parlato ai microfoni di Milan TV delle aspettative rossonere e personali per la stagione appena cominciata, le sue parole

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni del canale rossonero in vista della partita di domenica contro il Cagliari. Queste le sue parole:

SUI TIFOSI – «Li abbiamo sentiti molto bene a Genova e abbiamo festeggiato insieme la vittoria. A San Siro sarà diverso con tutti i nostri tifosi. Sarà strano, ma positivo»

SUL MILAN – «Siamo più forti perché abbiamo nuovi compagni. Siamo pronti e stiamo tanto tempo insieme, anche col mister. Il nostro vantaggio rispetto alle altre squadre è che conosciamo meglio il mister. Le aspettative sono altissime. L’anno scorso è stata una stagione positiva per il ritorno in Champions e anche quest’anno deve essere questo l’obiettivo».

SUGLI OBIETTIVI PERSONALI – «Cercherò di aiutare il più possibile la squadra. Chi gioca deve fare di più, ma chi non gioca, come me, deve fare bene e aiutare i compagni quando entra. Se sono in panchina devo essere sempre pronto».

SUL SORTEGGIO CHAMPIONS – «Anche se è un sorteggio con squadre forti, abbiamo la possibilità di giocare contro queste grandi squadre. Siamo contenti comunque di affrontarle».

SULLA PARTITA CONTRO IL CAGLIARI DELLO SCORSO ANNO – «Potevamo chiudere prima la qualificazione in Champions. Non siamo contenti della prestazione che abbiamo fatto. Vogliamo vincere prima della sosta».