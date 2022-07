Kessié: «Barcellona? Ibrahimovic mi ha detto questo»

Dopo l’ufficialità arrivata nei giorni scorsi, Frank Kessie si è presentato in conferenza stampa: le prime parole da calciatore del Barcellona

Frank Kessie, neo centrocampista del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo blaugrana.

«Sono arrivato in un posto molto importante, c’è voglia di iniziare e di dimostrare quello che posso fare. Devo conoscere lo staff e i compagni. Sono sicuro che vivremo dei grandi giorni insieme»

PAROLE DI IBRAHIMOVIC – «Si, ho parlato con Ibra, mi ha detto che è una grande città. Mi ha detto di lavorare duro come fatto al Milan. Posizione in campo? Sono a disposizione. Quando ti chiama un grande allenatore come Xavi significa che tutti i tuoi sforzi sono stati ripagati»

YAYA TOURE – «Devo lavorare sodo per fare una carriera come quella di Yaya Touré, abbiamo giocato insieme in nazionale, è un giocatore molto completo ed è un mio idolo»