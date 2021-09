Sconcerti elogia Tonali: «Piccolo padrone del Milan attuale»

Mario Sconcerti, al Corriere della Sera, ha parlato così del Milan dopo il pari di ieri contro la Juventus con un focus su Tonali

Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha parlato così del Milan dopo il pari di ieri contro la Juventus, con un focus su Sandro Tonali:

«Il Milan ha giocato un ottimo secondo tempo nonostante i limiti di serata. Pesante non è stata l’assenza di Ibrahimovic perché è ormai raro ci sia, quanto quelle di Leao, Diaz, Kessie. Grandissimo Tonali, piccolo padrone del Milan attuale. Rebic ha giocato con intelligenza sempre e trovando il tiro una sola volta. È stato gol, quasi la perfezione. In generale la sintesi della partita è stata proprio nei pochi tiri in porta. Si è giocato di foga, cercando il disordine come limite estremo. Era nell’aria che Pioli giocasse a tre, aveva voglia di recuperare Romagnoli. Uscito Kjaer è stato molto attento a riequilibrare la squadra mettendo Tonali davanti alla difesa e Saelemaekers mezzala. Il Milan è una squadra intelligente, non migliore della Juve. Ogni tanto perde giocatori, Ibra per infortuni, Hernandez per incompletezza, Diaz e Leao per leggerezza, Kessie per distrazioni economiche e muscolari. Il Milan è molto bello quando giocano tutti bene».