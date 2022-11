Juventus, si dimette l’intero CdA! Tutti i dettagli

Juventus, si dimette l’intero Consiglio di Amministrazione! Tutti i dettagli e gli aggiornamenti in casa bianconera

Fulmine a ciel sereno in casa Juventus. Come appreso da Juventusnews24.com, nel tardo pomeriggio è andato in scena un CdA straordinario alla Continassa.

I vertici bianconeri si sono incontrati nel centro sportivo del club e, al termine della riunione, sono arrivate le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione. Lascia la carica anche il presidente Agnelli.