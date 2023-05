Juve Milan: Vlahovic in dubbio. Le condizioni dell’attaccante bianconero a due giorni dalla penultima sfida di campionato

Dusan Vlahovic avrà solo due giorni per provare a recuperare per la penultima sfida di campionato tra Juventus e Milan a causa di un sovraccarico al sartorio.

Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport, l’attaccante bianconero si è già sottoposto agli esami di rito, che non hanno evidenziato lesioni. Se il fastidio passerà oggi la punta potrebbe tornare in gruppo e sperare in una chiamata per la sfida ai rossoneri.