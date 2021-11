Nicolato: «Tonali? Ogni volta dimostra di essere migliore di quella prima»

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro la Romania

TONALI – «Il fatto che Tonali abbia così alta considerazione in Nazionale A dà proprio la percezione della sua qualità. Ricordo quando lo feci esordire con grande piacere in Francia, con l’Under 18, perché se ne intravedevano le grandi qualità. Dopo qualche anno dimostra ogni volta di essere migliore della volta prima, quindi sono molto felice per lui; così come per tutti i giocatori che sono passati dal Club Italia in generale, tanti in quella Nazionale».