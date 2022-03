Italia, futuro Mancini? Ci pensa il Psg

L’Italia è ancora una volta fuori dai Mondiali: il Ct Mancini rifletterà sul suo futuro e intanto ci pensa il Psg per il dopo Pochettino

L’Italia perde contro la Macedonia del Nord e per la seconda volta non si qualifica ai prossimi Mondiali in Qatar 2022.

Al termine della partita del Barbera il Ct Mancini è stato criptico riguardo al suo futuro, ma le voci non mancano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul commissario tecnico si sarebbe fatto avanti il Psg per il dopo Pochettino.

ITALIA FUORI DAI MONDIALI, DISASTRO ANNUNCIATO – VIDEO