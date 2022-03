È in corso Italia Macedonia del Nord. Il risultato non si sblocca, Mancini cambia: dentro Tonali fuori Barella

È in corso Italia Macedonia del Nord. Il risultato non si sblocca nonostante le occasioni per gli azzurri non siano mancate.

Mancini dalla panchina allora ha deciso di cambiare fuori il centrocampista dell’Inter Barella, dentro il collega di reparto del Milan, Tonali.