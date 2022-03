Clamoroso al Barbera. L’Italia dopo aver saltato il Mondiali in Russia, non ci sarà nemmeno in Qatar, la Macedonia ci elimina

Clamoroso al Barbera. L’Italia dopo aver saltato il Mondiali in Russia, non ci sarà nemmeno in Qatar, la Macedonia ci elimina.

Decisivo il gol di Trajkovski che al 92′ sull’unico tiro ospite ha portato in vantaggio i suoi segnando l’eliminazione azzurra dal Mondiale