Italia Macedonia del Nord: bufera social su Donnarumma per il gol subito

L’Italia è stata eliminata nel playoff Mondiale dalla Macedonia. Donnarumma è finito nel mirino dei tifosi sui social per il gol subito

Clamoroso al Barbera. L’Italia dopo aver saltato il Mondiali in Russia, non ci sarà nemmeno in Qatar, la Macedonia ci elimina.

Decisivo il gol di Trajkovski che al 92′ sull’unico tiro ospite ha portato in vantaggio i suoi segnando l’eliminazione azzurra dal Mondiale. Proprio per quel gol subito Donnarumma è finito nel mirino dei tifosi sui social

Per i supporter azzurri il portiere è reo di aver subito un gol evitabile: un tiro da più di 30 metri dove poteva fare di meglio