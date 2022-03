Italia Macedonia: ovazione e cori per Donnarumma

Italia e Macedonia sono in campo per la semifinale del playoff Mondiale. All’ingresso dei portieri azzurri al Barbera, cori per Donnarumma

Italia e Macedonia sono in campo per la semifinale del playoff Mondiale. Come riportato da Calciomercato.com all’ingresso dei portieri azzurri al Barbera nel prepartita della sfida contro la Macedonia del Nord, tutto lo stadio si è sollevato in un’enorme ovazione soprattutto per il portiere del PSG che era invece stato fischiato nell’ultima uscita in Nations League a Milano.

Subito dopo dalla Curva Nord sono partiti numerosi cori per il portiere classe ’99 che ha risposto ringraziando con un lungo applauso.