Italia, Florenzi lascerà il ritiro: contro la Germania non ci sarà

Dopo Sandro Tonali, assente per squalifica, anche un altro rossonero, Florenzi, non ci sarà contro la Germania

Come comunicato da Roberto Mancini in conferenza stampa post Inghilterra-Italia, Alessandro Florenzi lascerà il ritiro della Nazionale e andrà in vacanza. Tornerà in campo il 4 luglio a Milanello con il raduno del Milan.