Italia Bulgaria: Florenzi peggiore in campo. Troppo sicuro sul gol subito

Alessandro Florenzi nominato peggiore tra gli Azzurri nella sfida tra Italia e Bulgaria da La Gazzetta dello Sport

Alessandro Florenzi non ha fornito una buona prestazione nella sfida tra Italia e Bulgaria. Il nuovo acquisto del Milan, sostituito da Rafael Toloi al 64′, non è stato impeccabile sul gol del pareggio firmato da Atanas Iliev al 39′. La Gazzetta dello Sport e TuttoSport hanno assegnato 5 come voto all’esterno italiano, nominandolo così peggiore in campo tra gli Azzurri. Leggermente meglio per il Corriere dello Sport, che assegna 5,5 al calciatore.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Sicuro, sempre in anticipo su Despodov, fin troppo sicuro. E infatti il bulgaro lo becca sbilanciato e lo brucia sul contropiede dell’1-1. Florenzi non si riprende, anzi appare in debito d’ossigeno e fatica a recuperare. Cambio obbligato».

TUTTOSPORT 5 – «Preferito a Di Lorenzo, mantiene la posizione con intelligenza e appoggia Chiesa con tempismo e precisione. Se attaccato in velocità, però, rema assai. Un paio di volte l’aggiusta, ma crolla come capita in occasione del gol bulgaro. Nella ripresa è in evidente debito di condizione atletica».

CORRIERE DELLO SPORT 5,5 – «Partenza sparata per il neomilansita, cambio di passo e testa bassa per spingere sulla fascia destra e sfondare al raddoppio con Chiesa. Incanta nella prima mezz’ora. Paga la generosità e un eccesso di sicurezza perdendo il contrasto con Despodov nel contropiede che porta al pareggio della Bulgaria. Forse doveva attendere e accompagnare. Non riesce più a ripartire. Il calo fisico è evidente».