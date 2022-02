Inter Milan: un solo dubbio per Inzaghi. La probabile formazione nerazzurra

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi Inter e Milan in campo peri derby di San Siro: le possibili scelte di Simone Inzaghi che ha un solo dubbio

L’attesa sta per finire: questa pomeriggio in campo Inter e Milan per il derby che può già valere una fetta di scudetto. Pochi dubbi per Simone Inzaghi, con l’unico ballottaggio che riguarda la corsia destra tra Dumfries e Darmian.

L’olandese ex PSV è leggermente favorito sull’italiano. In attacco invece spazio a Lautaro Martinez in coppia con Dzeko: Sanchez inizialmente in panchina. Caicedo, non al meglio per un affaticamento, potrebbe essere escluso dalla lista dei convocati.

La probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.