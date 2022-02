Inter Milan: Giroud uomo derby, sa come vincerlo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sabato a San Siro andrà in scena il derby tra Inter e Milan. Giroud potrebbe essere uomo chiave, in carriera ne ha vinti…

Con Ibra ancora a parte e Rebic a mezzo servizio contro l’Inter potrebbe toccare a Olivier Giroud. All’andata è rimasto in panchina, sarà il primo vero derby unico con il francesce, unico perchè a Milano la rivalità cittadina è solo con l’Inter a differenza di Londra dove ne ha giocati 71.

Giroud ha segnato 21 gol totali, ha fatto male all’Arsenal in finale di Europa League e ha saputo colpire più volte il Tottenham nel derby più sentito, sia con la maglia del Chelsea sia con quella dei gunners. Adesso vorrà provarci con quella del Milan contro l’Inter. I problemi alla schiena sono superati e finalmente si sente al 100%. Nell’ultima da titolare contro la Roma: un gol e un assist gli ultimi dal ritorno di Ibra, poi per lui solo spezzoni di partita. Adesso potrebbe avere un’occasione unica e portare il Milan a vincere il derby, lui sa come si fa.