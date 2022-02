Inter Milan, qui Milanello: le ultime in vista del Derby

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mancano poche ore al Derby di Milano Inter Milan, queste le ultimissime da Milanello, quartier generale dei rossoneri

Mancano poche ore al Derby di Milano Inter Milan, queste le ultimissime da Milanello, quartier generale dei rossoneri. Dal sito ufficiale del Milan:

QUI MILANELLO

Due grandi assenze per Mister Pioli, confermate nella conferenza stampa di ieri: il reparto offensivo rossonero sarà orfano di due pedine importanti come Ibrahimović e Rebić: Zlatan non ha recuperato dal problema al tendine d’Achille che lo aveva costretto a uscire anzitempo contro la Juventus; Ante, invece, resterà ai box a causa di un fastidio alla caviglia che lo ha limitato negli ultimi allenamenti. Torna tra gli “eleggibili” Fikayo Tomori, operato al menisco meno di un mese fa, ma sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto. Ritorna a disposizione dopo la Coppa d’Africa Franck Kessie, che contro l’Inter potrebbe giocare i suoi primi minuti del 2022 con i rossoneri. Ancora out Ballo-Touré e, inevitabilmente, Simon Kjær. L’unico diffidato è Theo Hernández.

“La preparazione è stata quella giusta, – ha dichiarato Pioli a Milanello – la squadra sa che la partita di domani pesa tanto e vogliamo provare a vincerla. Un successo darebbe fiducia, forza e tre punti importanti in classifica. L’Inter sta facendo un percorso importante, con grande continuità. Noi non abbiamo ancora mostrato il nostro massimo e possiamo fare meglio”.